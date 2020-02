O Coritiba embarcou na tarde desta quinta-feira (27) para Cascavel, onde irá se preparar para o duelo com o Toledo, que acontece no sábado (29), às 20h, no 14 de Dezembro, em Toledo. Para esta partida, o técnico Eduardo Barroca terá importantes desfalques.

O lateral-esquerdo William Matheus, e o atacante Sassá não estão na lista dos 22 relacionados para o duelo. O primeiro foi poupado do jogo, enquanto o camisa 99 foi vetado por estar com dores no joelho.

Além deles, o lateral-direito Patrick Vieira, com uma lesão no joelho, o volante Renê Júnior, com um pisão no pé, e o meia-atacante Rafinha, suspenso, já eram nomes descartados do confronto.

O treinador ainda comandará uma última atividade em Cascavel na tarde de sexta-feira (28), quando irá definir a formação que vai a campo no dia seguinte. O lateral-esquerdo Kazu e os atacantes Wellissol e Igor Jesus devem ser as principais novidades.

A tendência é que o Coxa jogue com: Alex Muralha; Yan Couto, Rafael Lima, Rhodolfo e Kazu. Matheus Sales, Matheus Galdezani e Thiago Lopes; Robson, Wellissol e Igor Jesus.

