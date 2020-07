O Coritiba terá uma equipe bem diferente para o jogo de volta, contra o Cianorte, pela semifinal do Campeonato Paranaense, no Couto Pereira. Serão, pelo menos, cinco mudanças em relação ao time que venceu o Leão por 3×2.

O zagueiro Rhodolfo, o volante Nathan Silva, o meia Thiago Lopes, e os atacante Robson e Igor Jesus, que estavam pendurados, forçaram o terceiro cartão e estão fora do duelo, já pensando em uma possível final do torneio. Todos eles vinham sendo titulares nesta retomada do Estadual.

“Queremos sempre contar com todos os jogadores, mas, infelizmente, não vamos poder contar com alguns. Todo mundo treina igual. Eles têm a minha confiança e a do clube. Tenho certeza que, quem for escolhido, vai dar conta do recado”, comentou o técnico Eduardo Barroca.

Com isso, o treinador, que tem apenas dois dias de trabalho antes do duelo, já deve planejar as entradas de Rafinha, poupado no domingo, na vaga de Thiago Lopes, Wellissol na de Robson, Wanderley, ou Sassá para a posição de Igor Jesus e Rodolfo Filemon na zaga. No meio, Renê Junior e Matheus Bueno devem brigar pela vaga de Nathan.

+ Cristian Toledo: Jogo movimentado e Coxa em vantagem

Com a vantagem do primeiro duelo, o Alviverde joga por um empate para retornar a disputar uma final de Paranaense. Já o Cianorte precisa vencer por dois gols para ficar com a vaga. A vitória por um gol leva o confronto para os pênaltis.

A partida de volta irá acontecer nesta quarta-feira (29), no Couto Pereira, sem presença de torcida.

