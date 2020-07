Barroca elogiou a postura do Coritiba, mesmo sofrendo dois gols no segundo tempo. Foto: Divulgação/Coritiba

O técnico Eduardo Barroca exaltou a entrega dos jogadores do Coritiba na vitória por 3×2 sobre o Cianorte, no domingo (26), fora de casa, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paranaense.

“Não é fácil vir aqui e ganhar. O Cianorte é uma equipe bem treinada, organizada e chegou com mérito. Foi importante o fato de termos começado bem no jogo. Também temos que valorizar a entrega dos jogadores em um campo com características diferentes”, disse o treinador, apesar da equipe ter cansado e sofrido dois gols na segunda etapa.

Além de o meia Rafinha ser poupado, a grande novidade ficou por conta da escolha no gol. Depois de Wilson ser titular nos dois últimos jogos, contra o Paraná, Barroca optou por Alex Muralha que, antes da pausa, era o dono da posição. O comandante alviverde falou sobre o motivo e deu pistas sobre quem seguirá no time.

“A disputa está sempre aberta, mas o Muralha só saiu da equipe porque estava com Covid-19 e, naturalmente, recuperou seu espaço hoje. É uma disputa de grande nível, honesta e saudável”, finalizou.

Na quarta-feira (28), o Coritiba entra em campo pelo jogo de volta da semifinal, no Couto Pereira, ainda sem ter um horário definido. O Alviverde pode até empatar que fica com a vaga. Em caso de vitória do Leão por um gol de diferença, o jogo será decidido nos pênaltis.

