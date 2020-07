O Coritiba venceu o Cianorte por 3 a 2, neste domingo (26), no estádio Albino Turbay, mas desperdiçou a chance de encaminhar a vaga para a semifinal do Paranaense logo no primeiro jogo. O Coxa abriu 3 a 0 logo no primeiro tempo, com dois gols do lateral William Matheus e um do meia Gabriel. Mas na segunda etapa, o Leão do Vale se recuperou e descontou com Rodrigo Alves e França. Veja os gols!

O confronto de volta, apesar de ainda não ter sido homologado pela Federação Paranaense de Futebol, deverá acontecer na próxima quarta-feira (29), no Couto Pereira. O Coxa joga pelo empate. Já o Leão precisa vencer para levar o duelo para os pênaltis ou fazer dois gols de diferença para ficar com a vaga diretamente.

