O Coritiba venceu o Cianorte por 3 a 2, neste domingo (26), no estádio Albino Turbay, mas desperdiçou a chance de encaminhar a vaga para a semifinal do Paranaense logo no primeiro jogo. O Coxa abriu 3 a 0 logo no primeiro tempo, com dois gols do lateral William Matheus e um do meia Gabriel. Mas na segunda etapa, o Leão do Vale se recuperou e descontou com Rodrigo Alves e França.

O confronto de volta, apesar de ainda não ter sido homologado pela Federação Paranaense de Futebol, deverá acontecer na próxima quarta-feira (29), no Couto Pereira. O Coxa joga pelo empate. Já o Leão precisa vencer para levar o duelo para os pênaltis ou fazer dois gols de diferença para ficar com a vaga diretamente.

Sem Rafinha, principal responsável pelo setor de criação do time, que foi poupado do jogo, Coritiba não teve dificuldades para chegar ao gol do time do interior na etapa inicial. Na bola parada, principal arma do Coxa na partida, que o placar saiu do zero. Aos 19 minutos, o lateral-direito Patrick Vieira cobrou falta na área, a zaga do Leão vacilou e William Matheus recebeu sozinho para fuzilar de perna esquerda.

O time da casa sentiu e sofreu o segundo gol quatro minutos depois. Thiago Lopes ganhou chegou na área, deu um bonito toque para Gabriel que, com liberdade, estufou as redes. O terceiro veio na reta final do primeiro tempo. Em cobrança de escanteio de Patrick Vieira, William Matheus apareceu e, com uma linda cabeçada, marcou seu segundo e o terceiro do Coxa.

Na segunda etapa, o Cianorte precisou de três minutos para descontar. Rodrigo Alves recebeu pelo meio, avançou, viu que estava com liberdade e resolveu arriscar. A bola achou o canto do gol e surpreendeu o Muralha. O Cianorte acreditou e, aos 38 minutos, fez o seu segundo gol. No primeiro lance, Rodrigo Alves exigiu uma grande defesa de Muralha. No rebote, com o goleiro ainda fora de posição, França não perdoou.

Ficha técnica

Paranaense 2020

Semifinal – Jogo de ida

CIANORTE 2 x 3 CORITIBA

Cianorte: Bruno Pianissolla; Weriton, Eduardo Doma, Maurício e Prego; Gercimar, Morelli (França) e Zé Vitor; Rodrigo Alves, Lucão (Lucas Coelho) e Buba.

Técnico: João Burse

Coritiba: Muralha; Patrick, Sabino, Rhodolfo e William Matheus; Nathan Silva, Matheus Galdezani e Gabriel; Thiago Lopes, Robson (Sassá) e Igor Jesus (Wanderley).

Técnico: Eduardo Barroca.

Local: Albino Turbay, em Cianorte.

Horário: 16h

Árbitro: Leonardo Ferreira Lima

Assistentes: Rafael Trombeta e Luciano Roggenbaum

Cartões amarelos: Cartões amarelos: Zé Vitor e Bruno. (Cianorte). Igor Jesus, Rhodolfo, Nathan Silva e Thiago Loopes (Coritiba)

Gols: William Matheus aos 19/1° e 42/1° e Gabriel aos 22/1°; Rodrigo Alves aos 3/2° e França aos 38/2°.

