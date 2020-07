O Coritiba lançou nesta sexta-feira (24) uma iniciativa para tentar aproximar o torcedor da equipe neste período de partidas com portões fechados por causa da pandemia de coronavírus.

Chamada “Tô no Couto”, a ação permitirá que os coxas-brancas coloquem seus rostos em bonecos personalizados que ficarão no Couto Pereira. Para sócios, o valor para participar é de R$ 20, enquanto para não-sócios custa R$ 50. Os valores podem ser parcelados em até três vezes no cartão de crédito.

“O Coxa sente falta de seus torcedores e quer ‘ver’ todo mundo nas arquibancadas do Couto, começando pelo setor Cadeiras Mauá”, diz o Coxa em seu site oficial.

Para associados, as vendas já começam nesta sexta-feira. Para os demais torcedores, as vendas começam domingo (26), às 12h.

