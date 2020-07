O lateral-direito Natanael, 18 anos, uma das gratas surpresas do Coritiba no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paranaense, contra o Paraná, na Vila Capanema, renovou o seu contrato com o Coxa até o final de 2023.

Anteriormente, o jovem possuía vínculo somente até 2022. A informação é do Globoesporte.com e foi confirmada pela Tribuna do Paraná. O atleta teve um pré-registro já feito e aguarda para que o novo contrato seja publicado no BID da CBF.

Natanael fez somente o seu segundo jogo no time profissional diante do Tricolor. Já na partida de volta, realizada na última quinta-feira, o prata da casa acabou ficando no banco de reservas, já que o titular Patrick Vieira foi liberado pelo Departamento Médico.

+ Mais do Coxa:

