O técnico Eduardo Barroca, do Coritiba, admitiu que ainda podem chegar mais reforços para o elenco 2020 do Alto da Glória, mas que apenas serão contratados atletas que cheguem para ser protagonistas. Na tarde desta sexta-feira (17), o treinador falou em entrevista coletiva, no Couto Pereira, que existe uma ‘tabela’ de avaliação de atletas sondados e apenas quem atinge um alto nível segue nas negociações.



Até o momento, o Alviverde trouxe oito reforços para a temporada, mas é possível que mais jogadores cheguem muito em breve. Contudo, há uma preocupação em não inchar o elenco, visto que o treinador quer valorizar, também, a espinha dorsal do grupo remanescente.

+ Quer assistir aos jogos do Paranaense ao vivo? Assine a DAZN com 30 dias grátis



“Sempre conversei com a direção do clube que havia uma vantagem em ter mantido uma base do ano passado. Tentamos encontrar um equilíbrio com os atletas já contratados, e, a partir de agora, com elenco enxuto, cabe a nós ter padrão de qualidade”, revelou.



E justamente em manter o alto nível do grupo já formado, Barroca não quer saber de contratações que não façam a diferença. O treinador quer atletas que cheguem para ‘brilhar’.



“Só vamos trazer jogadores que agreguem valor à nossa temporada, que cheguem com status de poder ajudar como protagonistas na temporada. Isso é importante pra gente”, detalhou.

+ Saiba como assistir aos jogos do Paranaense pelo celular, computador ou Smart TV



O Coritiba está, atualmente, em negociação com o atacante Sassá, do Cruzeiro. Além disso, há possibilidade de que outras posições sejam supridas, como, por exemplo o meio de campo. O meia Giovanni se lesionou com gravidade nos treinos na última semana e pode ficar de fora, até o fim do ano.



“Estamos monitorando o mercado. Só vamos trazer se for para fazer a diferença. Temos uma avaliação com critérios de pontuação. Queremos somente aqueles que atinjam os pontos, que passe por esse nível de exigência”, finalizou.

Barroca fala sobre preparação para o Estadual:

+ Mais do Coxa:

+ Revelado no Athletico, zagueiro Rhodolfo espera por “vida nova” no Coritiba

+ Coritiba pode faturar bolada milionária com venda de lateral ao futebol alemão

+ César não se intimida com disputa com Wilson e Muralha no Coritiba