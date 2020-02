O volante Matheus Sales, do Coritiba, destacou o quanto uma vitória em cima do Cascavel CR pode ser importante para ajudar a equipe superar a eliminação da Copa do Brasil. O jogo com a Serpente acontece neste domingo (16), pela sétima rodada da competição, no Olímpico Regional, a partir das 16h. O Alviverde é o vice-líder, com 14 pontos, enquanto o adversário é o vice-lanterna, com apenas quatro.

Explicando que o elenco ainda está abatido pela desclassificação na disputa nacional, o volante falou, em entrevista coletiva realizada em Foz do Iguaçu, que um possível placar favorável frente ao Cascavel pode ajudar o grupo a seguir em frente.

“Foi um baque, né? Ninguém esperava isso, a gente sofre muito. Não consegue nem dormir direito, mas é levantar a cabeça. Vamos ter mais uma oportunidade domingo. Não podemos achar que só este jogo vai abafar tudo que não vai, mas temos que ganhar. A única coisa que podemos fazer é trabalhar muito e evoluir”, afirmou.

O Coritiba está na terra das Cataratas para se preparar para o confronto, e segue para Cascavel neste sábado (15). Para o volante, o Coxa agora vai entrar nas disputas que restam em 2020 dando a elas um ‘peso’ ainda maior.

“A gente sabe que a gente precisa brigar até o fim para conseguir conquistar esse campeonato. Em termos financeiros a Copa do Brasil daria muito mais (retorno) que o Paranaense, mas temos essa mentalidade de que precisamos fazer o nosso melhor nas competições que temos pela frente”, finalizou.