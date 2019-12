O ano de 2019 do Coritiba terminou com a conquista do acesso à Série A. Mas não quer dizer que a temporada não teve suas polêmicas.

A eliminação precoce na Copa do Brasil, o afastamento de Rodrigão na reta final da Série B, a perda de um ídolo e confusão fora de campo marcaram esta temporada do Alviverde.

Relembre as dez matérias mais lidas do Coxa no ano:

1ª – Coritiba dá vexame histórico e é eliminado na Copa do Brasil: O ano não começou bem para o Verdão. Logo de cara, o time perdeu pra URT-MG e caiu na primeira fase da Copa do Brasil. O resultado custou a demissão do técnico Argel Fucks.

2ª – Rodrigão é afastado a duas rodadas do final da Série B: Quando o Coritiba foi a campo pro duelo decisivo com o Bragantino, a ausência do atacante Rodrigão chamou a atenção. O motivo? Um ato de indisciplina.

3ª – Vitória do América-MG sobre o Guarani complica a vida alviverde: O Coxa chegou à penúltima rodada da segunda divisão podendo já subir, caso ganhasse do Bragantino e o América-MG perdesse. Porém, o Coelho perdeu e tirou o Coritiba do G4 naquela altura, colocando mais pressão no Couto Pereira.

4ª – Alex Alves entra na Justiça do Trabalho contra o Coxa: Pouco aproveitado no Coritiba, e com salários atrasados, o zagueiro Alex Alves acionou o time na Justiça e conseguiu a rescisão do contrato.

5ª – Dirceu Krüger morre aos 74 anos em Curitiba: A notícia mais triste pra torcida coxa-branca em 2019. O maior ídolo do clube, Dirceu Krüger, acabou falecendo por complicações derivadas de uma cirurgia na região abdominal.

6ª – Jogadores caem na balada e são cobrados pela diretoria: Após a derrota para o Paraná por 2×0, alguns jogadores foram direto para um festival sertanejo e a atitude não pegou bem.

7ª – Coritiba pode ter ganho milionário com a Série A: Voltar para a primeira divisão não era uma questão de estar na elite do futebol brasileiro. Subir significava também o Coritiba ter mais dinheiro em 2020.

8ª – Paulo Carneiro admite mala branca em Vitória x Coritiba: Na última rodada, bastava uma vitória diante do já em férias Vitória para o Coritiba subir. Só que existia a chance daquela ajudinha extra dos concorrentes pelo acesso. E teve quem aprovou o incentivo no rubro-negro baiano.

9ª – Carlos Eduardo e Elyeser deixam o clube: Após a eliminação no Campeonato Paranaense, o Coxa começou a pensar na Série B e, com isso, alguns jogadores foram embora. Nomes que o torcedor aprovou.

10ª – Pablo Thomaz faz gol de bicicleta e viraliza nas redes: Cria da base, o atacante Pablo Thomaz marcou uma pintura no Brasileirão sub-20 que atraiu diversos olhares.