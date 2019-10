O Coritiba passeou diante do Internacional e venceu por 4×1, na tarde desta quarta-feira (9), no estádio Couto Pereira, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O grande destaque da partida foi o atacante Pablo Thomaz, 20 anos, que marcou um golaço, aos 42 minutos do segundo tempo, após cruzamento de Igor Paixão.

O atacante marcou 16 gols em 25 jogos disputados nesta temporada – foram cinco pelo Brasileiro de Aspirantes, três pela Copa do Brasil Sub-20 e oito pelo Brasileiro Sub-20. Pablo Thomaz ainda marcou mais dois gols no duelo frente ao Colorado. O outro tento foi feito por Igor Paixão.

Com o resultado, o Coritiba subiu para a 12ª colocação, com 21 pontos. A última rodada acontece na próxima semana, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

tirem as crianças da sala e apreciem esse GOLAÇO+18 do menino Pablo Thomaz no Brasileirão sub 20 pic.twitter.com/6dLM1yqUnZ — CoxaHumor (@CoxaHumor) October 9, 2019

Pablo Thomaz foi promovido ao time profissional do Verdão no ano passado, disputou cinco partidas, mas não marcou nenhum gol. Nesta temporada, ele chegou a estar no elenco de cima novamente. Porém, sem espaço, o jovem voltou ao time Sub-20 e tem sido o grande destaque da equipe de aspirantes.