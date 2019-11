O América-MG venceu o Guarani por 1×0, na noite desta sexta-feira, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e entrou no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Coelho joga a ‘bomba’ no colo do Coritiba, que caiu para a quinta colocação e não pode perder para o já campeão Bragantino, no domingo, no Couto Pereira, se quiser permanecer no pelotão da frente. Um empate com o Massa Bruta coloca o Verdão de novo no grupo de acesso. Porém, deixa a situação mais complicada para a última rodada, frente ao Vitória, em Salvador.

O primeiro tempo em Campinas ficou marcado pelas poucas chances criadas. O América-MG criou uma oportunidade logo aos três minutos, com Felipe Azevedo, dando a entender que iria pra cima em busca do seu objetivo. No entanto, foi um raro momento de inspiração. Pra quem precisava de uma vitória para conquistar uma vaga no G4, o Coelho fez muito pouco.

+ Confira a tabela e a classificação da Série B!

A história não foi diferente no segundo tempo. O jogo continuou amarrado. O Coelho tinha as melhores ações. conseguiu chegar com perigo já novamente com o atacante Felipe Azevedo, que soltou uma bomba e obrigou o goleiro Bruno a fazer uma bela defesa. A equipe mineira só foi balançar as redes do Bugre aos 34 minutos, com Vitão só aproveitando um bate rebate na área rival.

O triunfo estava garantido e coloca o América-MG no G4 até o próximo domingo. Na última rodada, o Coelho terá o já rebaixado São Bento, na Arena Independência.