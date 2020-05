O Coritiba completou nesta quinta-feira (14) duas semanas de treinamentos home office, com a comissão técnica optando por um período de readaptação com os atletas, já que a volta aos trabalhos em campo ainda não é permitida – por conta da pandemia do coronavírus.

“Não tendo uma data certa de retorno é um grande desafio para o nosso departamento. Estamos acostumados a trabalhar com uma meta, com datas de tantos dias de preparação física. Mas, chegamos a um entendimento de que as primeiras duas semanas seriam de readaptação de um início de uma pré-temporada para que pudéssemos equilibrar os atletas”, disse o coordenador de performance do clube, Adriano Tambosi, ao canal oficial do Coxa no YouTube.

O preparador físico Anderson Gomes também destacou o trabalho que vem sendo feito, mesmo com cada jogador em sua própria residência. “Não temos uma situação de uma data final para iniciar jogo. Hoje, a gente visa mais uma atividade física geral, com resistência e força, para tentar oferecer uma melhora nesses sentidos, visando a questão de movimento”, disse o profissional.

O Coritiba, assim como outros clubes do futebol paranaense, aguardam uma liberação da Secretaria de Saúde do Governo do Paraná para retornar aos treinamentos em seus respectivos centros de treinamentos.

