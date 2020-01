O meia Giovanni e o zagueiro Nathan Ribeiro se machucaram no treino do Coritiba desta terça-feira (14), no Couto Pereira. Ambos os atletas devem passar por cirurgia.



Giovanni teve um trauma no tendão do tornozelo direito (calcanhar de aquiles) e a indicação inicial, segundo o Coritiba, é que ele passe por procedimento cirúrgico.



Com isso, o atleta está fora do início do Estadual. O meia de 25 anos foi um dos destaques na reta final da Série B e teve o contrato renovado no final do ano passado.



Já Nathan Ribeiro sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo e já passará por cirurgia nesta quarta-feira (15). O defensor de 29 anos terminou a Série B como titular.



O clube não divulga previsão de retorno dos atletas, mas a tendência é que eles percam o início do Paranaense e a estreia do time na Copa do Brasil, dia 12 de fevereiro, contra o Manaus.

Nathan Ribeiro também se lesionou nesta terça-feira. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná.

