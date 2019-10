Para manter as contas em dia na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba enfim conseguiu fechar um novo patrocinador master. O Paraná Banco, tradicional instituição privada que fica localizada em Curitiba, vai estampar sua marca na camisa do Verdão até o final desta temporada e também vai auxiliar o clube na construção do seu novo memorial através da Lei Rouanet.

Não é novidade para ninguém da situação difícil que o Coritiba atravessa nas suas finanças. Recentemente, o presidente Samir Namur afirmou que o Coxa deixou de lucrar R$ 50 milhões por não ter conseguido o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. Mesmo assim, o clube tem conseguido manter suas contas em dia, segundo o mandatário.

O diretor de marketing do Coritiba, Rafael Saling, destacou a importância dessa parceria. Não apenas por se tratar de um patrocinador master que garantirá um fôlego financeiro maior na reta decisiva da segunda divisão, mas também por tirar do papel um sonho antigo do clube de construir um novo memorial. O projeto do novo museu já foi aprovado pelo Ministério da Cultura e será construído em anexo ao Couto Pereira.

“É um contrato de extrema importância para ambas as partes. Para o Coritiba, por ser uma força a mais nesta reta final do Campeonato Brasileiro, e por dar condições de o clube colocar em prática um projeto antigo de valorização e destaque de sua história. Para o Paraná Banco, será o destaque da marca na principal propriedade do uniforme coxa-branca e no principal projeto histórico do clube”, explicou Saling, em entrevista ao site oficial do Coxa.

Os valores do contrato não foram revelados, mas certamente garantirá mais tranquilidade para o clube trabalhar nesta reta final de temporada. A estreia do uniforme com a marca do Paraná Banco será neste sábado (12), às 16h30, diante do Criciúma, no Couto Pereira.

