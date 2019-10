A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data do jogo atrasado do Coritiba diante do Cuiabá, na Arena Pantanal. O duelo, que seria realizado no dia 24 de setembro e não aconteceu pelo péssimo estado do gramado do estádio, vai acontecer no dia 29 de outubro, uma terça-feira, às 21h30, no mesmo local. Duelo que pode ser decisivo para as pretensões do Verdão na luta pelo acesso à primeira divisão.

Se fizesse hoje essa partida atrasada e conseguisse vencer, o Coxa voltaria ao G4 da competição. A diferença para o América-MG, quarto colocado, é de apenas um ponto. Assim, o time pode ter essa partida a menos como um triunfo até o final do mês. Conseguir se manter próximo ou dentro do grupo de acesso é a meta do Verdão.

Até o duelo contra o Cuiabá, o Coritiba fará pelo menos mais quatro partidas pela segunda divisão. Além do duelo deste sábado (12), às 16h30, diante do Criciúma, no Couto Pereira, o Coxa encara ainda São Bento e Vila Nova, fora de casa, antes do embate diante do Operário, no Alto da Glória.

Conseguir uma sequência de bons resultados será fundamental para chegar em boas condições na classificação para este jogo atrasado. O time de Mato Grosso, que chegou a brigar diretamente pelo G4, atravessa uma fase ruim, tem um dos piores rendimentos do segundo turno e, por isso, se afastou das primeiras posições.

