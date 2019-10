Os seis jogadores do Coritiba que, depois do clássico Paratiba foram vistos em um festival sertanejo foram bastante cobrados pela torcida antes e durante do duelo contra o Guarani, na noite de terça-feira (8), no Couto Pereira, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A vitória por 1×0 amenizou um pouco o clima entre time e torcida, mas três dos envolvidos quebraram o silêncio e se pronunciaram sobre esse episódio.

Essa polêmica desencadeou uma série de protestos antes e durante a partida contra o Guarani. Na chegada da delegação ao Couto Pereira, os jogadores foram cobrados pelo torcedor. O meia Giovanni, que foi talvez o mais xingado dentre todos, mas não entrou em campo, se propôs a fazer um pronunciamento para pedir desculpas à torcida do Coritiba.

“Estou aqui com vocês que é a forma de eu chegar mais próximo do torcedor para pedir desculpas para eles pela situação de sábado. Em nenhum momento quis desrespeitar a instituição. Eu e meus companheiros que estávamos no lugar, não queríamos ir, mas a gente estava acompanhado de esposas, de família. Erramos e estou aqui para pedir desculpas. Isso não vai se repetir. A torcida frisou mais em mim, mas em campo nunca faltou vontade, determinação minha. Escolhi vir para cá, sei do tamanho dessa camisa e vim pelo projeto de colocar esse clube na primeira divisão. Quando erra tem que ter humildade, venho pedir desculpa e de mim podem esperar muita vontade, luta e determinação”, afirmou.

O camisa 10 também comentou sobre a conversa que aconteceu entre os próprios jogadores. Não apenas o episódio do show sertanejo, mas houve uma cobrança sobre a derrota sofrida para o Paraná. “Com todo respeito ao Paraná, mas a gente não podia ter perdido aquele jogo em dez minutos. A gente tinha que dar chegada neles. Que chore a mãe deles e não a nossa. A gente se cobrou e tivemos outra atitude contra o Guarani”, emendou o camisa 10.

Robson marcou o gol da vitória do Coritiba aos 22 minutos do primeiro tempo. O centroavante desabafou na comemoração, colocou a mão no ouvido e extravasou. O camisa 30 destacou a importância da vitória e explicou sobre o episódio que indignou o torcedor do Coxa nas redes sociais.

“Perdemos o clássico, a gente não queria, mas aconteceu. Entrega, raça e determinação em campo nunca faltaram. Fora daqui eu tenho uma vida, todos os jogadores têm. Fui com minha esposa, sem problema. Não era o momento. A gente tem vida e os torcedores precisam entender que somos humanos, que, querendo ou não faz parte. Todos merecem ter vida fora do time. Mas agora é manter os pés no chão, ter cabeça tranquila porque tem muito campeonato ainda”, explicou Robson.

Rafinha, que apesar de ser um ídolo do torcedor alviverde, também se envolveu nesse episódio, deu a resposta dentro de campo. Foi o melhor jogador em campo e fundamental na conquista da vitória sobre o Guarani. Conquista de todo o grupo que, segundo ele, conseguiu se unir diante das adversidades para somar os três pontos.

“A disposição foi o que faltou no clássico nos primeiros 30 minutos. Entramos desligados e acabamos sofrendo os dois gols. Depois aconteceram algumas coisas. Infelizmente no futebol é assim. Na nossa vida pessoal temos que abdicar de muita coisa. Você não pode fazer muita coisa quando perde. Parabéns a todo mundo pela vitória importante. Parabéns para o grupo que se uniu e se fechou para conseguir a vitória. Esse grupo merece”, arrematou o camisa 7 alviverde.