O Coritiba confirmou que os dois funcionários do clube que haviam testado positivo para o coronavírus estão recuperados. Os colaboradores passaram por novos exames nesta semana e já foram integrados aos trabalhos no CT da Graciosa.

Os dois funcionários haviam testado positivo para o Covid-19, porém, eram assintomáticos, sendo isolados. O Coxa já realizou duas baterias de exames em seu elenco e quadro de colaboradores. Esses foram os únicos casos constatados.

Sem previsão de retorno do Campeonato Paranaense, o clube segue trabalhando com todos os protocolos de segurança adotados no CT da Graciosa.

