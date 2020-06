Seguindo os protocolos de segurança dos órgãos especializados e alinhado com a secretaria municipal de Colombo, região metropolitana de Curitiba, o Coritiba manteve os treinamentos nesta segunda-feira (15), no CT da Graciosa, na cidade vizinha à capital.

Ou seja, o decreto da prefeitura de Curitiba, do último sábado (13), que proíbe as práticas esportivas na cidade, não afetou diretamente o Coxa.

O caso é semelhante ao do rival Paraná, que, por enquanto, mantém os treinamentos no CT Ninho da Gralha, em Quatro Barras. Já o Athletico, por ter o CT do Caju localizado em Curitiba, teve de suspender os treinamentos.

O Coxa garante estar atento para quaisquer novas recomendações da prefeitura de Colombo que possam alterar a programação de atividades. Ou seja, o clube pode interromper suas atividades caso os órgãos locais assim determinem.

+ Cristian Toledo: Clubes prometem ofensiva pra volta do futebol

No entanto, enquanto não há nenhuma nova determinação da prefeitura da cidade da região metropolitana de Curitiba, o elenco alviverde segue com os trabalhos no CT da Graciosa, com trabalhos físicos e atletas trabalhando em grupos reduzidos.

No início deste mês, autoridades municipais de Colombo já visitaram o centro de treinamentos alviverde para acompanhar os protocolos seguidos no clube diante da pandemia de coronavírus.

“Todas as etapas descritas no protocolo, a etapa 1 e agora evoluindo para a etapa 2, estão sendo cumpridas e com máxima segurança. A baixa identificação de casos demonstra que temos tido sucesso e que temos tido a capacidade de identificar e isolar precocemente qualquer atleta mesmo que assintomático”, disse o infectologista do Coritiba, Jaime Rocha, ao site oficial do clube, no último sábado (13).

