Por conta do decreto da prefeitura de Curitiba no último sábado (13), que proíbe as práticas esportivas na cidade, o Athletico entrará com um pedido para que a decisão seja revista ou que o clube consiga uma exceção para continuar treinando no CT do Caju.

Porém, cumprindo as novas determinações, as atividades desta segunda-feira (15) no centro de treinamento foram canceladas. Os jogadores foram ao local apenas para realizarem uma nova bateria de testes do coronavírus. Porém, membros da comissão técnica sequer saíram de casa.

A sequência da semana dependerá de um possível acordo do Rubro-Negro com a prefeitura. Por enquanto, a decisão é de que não haverá brecha no decreto, mas tudo ainda depende também de uma reunião entre a Federação Paranaense de Futebol (FPF) e a prefeitura, que acontece na tarde desta segunda.

As duas partes vão se encontrar para tentar organizar a volta do Campeonato Paranaense, o que pode acontecer em julho. No entanto, com a proibição de treinos em Curitiba, fica a incerteza se os jogos também poderiam acontecer na capital paranaense, o que atrasaria este planejamento.

+ Cristian Toledo: Clubes prometem ofensiva pra volta do futebol

Vale lembrar que Coritiba e Paraná Clube, por terem seus centros de treinamentos na região metropolitana, seguem com as atividades normais, assim como os clubes do interior.

