O Coritiba não terá acesso à linha de crédito de R$ 100 milhões – a juro zero – criada pela CBF para auxiliar os times do Brasileirão durante a pandemia da Covid-19. O presidente coxa-branca, Samir Namur, ouviu a notícia diretamente do presidente da entidade, Rogério Caboclo, na última segunda-feira (8).

O motivo da negativa é a ausência de contrato entre Coxa e Rede Globo para a transmissão da Série A nesta temporada. O repasse de R$ 5 milhões por equipe terá como garantia para a confederação justamente valores a receber referentes a direitos de transmissão e premiação do campeonato.

Com a paralisação do futebol, as negociações entre Alviverde e a emissora estão estagnadas. Novas conversas só devem ser reiniciadas quando houver um novo calendário para o começo do campeonato nacional.

A notícia é ruim para o clube, que vive um momento complicado financeiramente. Além de não contar com a verba da Globo, também está sem receber da Turner, com quem tem acordo para transmissão do Brasileiro na TV fechada.

O grupo americano vive um grande impasse com seus parceiros, ameaçando ir à Justiça para cobrar multa individual de quase R$ 300 milhões. As equipes, por sua vez, se uniram e contrataram uma empresa para negociar o imbróglio milionário.

Além do Alviverde, o Red Bull Bragantino também ainda não assinou com a emissora e não tem acesso à linha de crédito. No entanto, o time paulista tem uma realidade financeira oposta à do Coritiba, com investimento pesado da fabricante de energéticos, na casa de R$ 200 milhões para a temporada.

+ Mais do Coxa:

+ Coritiba tem dois casos de coronavírus confirmado

+ Empresário quer reformular Coritiba; veja ideias do pré-candidato

+ Coritiba revela a sócios nova camisa, que terá homenagem

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?