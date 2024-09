Queda de árvore bloqueia BR-376, em São José dos Pinhais

A forte chuva desta tarde de sexta-feira (20) provocou transtornos em Curitiba e região metropolitana. Uma árvore caiu na BR-376, na região do Contorno Leste, em São José dos Pinhais, e interditou três faixas da rodovia sentido Santa Catarina.

Árvore cai sobre carros e homem morre

A forte chuva da tarde desta sexta-feira (20) provocou a queda de uma árvore em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a árvore caiu sobre dois veículos na região do bairro São Domingos. Um homem de aproximadamente 40 anos ficou gravemente ferido na cabeça e morreu no local.

