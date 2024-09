BYD oferece taxa zero e IPVA grátis no Dia do Híbrido

Neste sábado, 21 de setembro, a BYD promove a campanha “Dia do Híbrido”, com IPVA grátis para toda a linha híbrida plug-in da marca: os SUV’s BYD Song Plus, Song Pro e o sedã King, nas versões GL e GS. Além do IPVA, a BYD dará R$ 10.000 de bônus ou taxa a partir de 0% no BYD Song Plus; para o BYD King, são R$ 10.000 de bônus na troca do seu usado ou taxa a partir de 0% + três anos de revisões grátis; e o BYD Song Pro oferece taxa a partir de 0%. Os híbridos BYD ainda contam com carregador portátil grátis, oito anos de garantia da bateria Blade e seis anos de garantia do veículo sem limite de quilometragem.

Híbridos Plug-in BYD

Com a tecnologia DM-I, os modelos híbridos da BYD dão liberdade para o consumidor brasileiro escolher se deseja, ou não, carregar na tomada por ser plug-in. O sistema revolucionário da marca traz um motor de alta eficiência a gasolina e o outro elétrico de última geração, e essa combinação resulta em uma experiência de condução marcada por agilidade, eficiência, conforto e sustentabilidade. Com a bateria totalmente carregada, os modelos tornam-se puramente elétricos e, quando a capacidade da bateria está baixa, ele se transforma em um veículo híbrido com consumo de combustível ultra eficiente.

BYD Song Plus

O BYD Song Plus DM-i é um modelo consagrado no país por seu design arrojado e o carro híbrido plug-in mais amado pelos brasileiros. Recentemente, a versão 2024/2025 conta com a bateria com mais que o dobro de autonomia, de 50km para 105km, visando atender às demandas dos consumidores, que querem poder ir ainda mais longe com um dos carros mais icônicos da marca.

BYD Song Pro

Expandindo a família Song, a BYD apresentou o SUV Song Pro, híbrido plug-in mais eficiente do mercado, que chegou para atender o desejo dos brasileiros de ter acesso a um veículo eletrificado com perfil jovem, tecnologia de ponta, design único, até 1.100 km de autonomia e um preço muito competitivo.

BYD King

O sedã King combina fatores como preço competitivo, design que renova o segmento, tecnologia embarcada de ponta, eficiência energética e o melhor desempenho da categoria que o tornam a melhor opção no segmento PHEV. O modelo representa uma nova opção para o consumidor brasileiro no segmento de sedãs híbridos, trazendo consigo promessas de inovação e eficiência. (Fotos: BYD/Divulgação).

BYD King. BYD Song Plus.