O Coritiba está divulgando uma campanha em que utiliza jogadores do clube para alertar sobre os perigos do novo coronavírus. O volante Matheus Sales aparece numa peça, com uma foto que acompanha o seguinte texto: “A covid-19 é como um chute do Matheus Salles, vem de longe, pega em cheio e faz estrago. Proteja-se”.

O clube confirma a autoria da campanha. Outra imagem traz o atacante Rafinha e a mensagem: “Faça como o Rafinha, drible o contato físico. Proteja-se contra covid-19”.

Divulgação

“Tivemos que ser criativos, justamente para chamar atenção. Conseguimos de um forma alcançar o objetivo, para quem está em casa e quem está passando nos locais. Foi uma parceria em que tivemos custo zero para o clube”, comenta Rafael Saling, diretor de marketing do Coxa.

O Coxa está engajado para combater os efeitos da pandemia que paralisou as atividades esportivas ao redor do mundo. Já organizou doações e arrecadou dinheiro para a produção de máscaras, numa ação que marcou um ano da morte do ídolo Dirceu Krüger.

Ao mesmo tempo, o clube luta para organizar as finanças, atingidas pelo período sem ganhos com a bilheteria das partidas e suspensão dos pagamentos de cotas de televisão. O Alviverde demitiu funcionários e anunciou o corte de 25% do salário dos atletas.

