A vitória do Coritiba por 1×0 em cima do Botafogo-SP foi construída com sabedoria, maturidade e superação, na opinião do elenco do Alviverde. Na noite desta sexta-feira (01), o Coxa bateu o time do interior paulista em Ribeirão Preto numa partida em que pouco produziu, mas aproveitou a oportunidade que teve convertendo o gol. Mesmo com um segundo tempo em que apenas se defendeu da forte pressão do adversário, a equipe aguentou firme e saiu do confronto com os três pontos fundamentais na luta pelo acesso. O Verdão chegou aos 52 pontos e subiu para o terceiro lugar na Série B do Campeonato Brasileiro.

O gol do Coritiba foi assinalado por Rodrigão, aos 15 minutos da primeira etapa. Depois do gol, o Alviverde não conseguiu produzir mais e precisou saber administrar a vantagem por todo o restante da partida. No segundo tempo, o Coxa não chutou uma vez sequer ao gol de Darley. “Soubemos sofrer. O Botafogo é um time bom, qualificado que compacta bastante. Feliz pela vitória, por estar em terceiro”, destacou o camisa 9, que marcou pelo segundo jogo seguido.

O zagueiro Nathan Ribeiro, estreante com a camisa do Coritiba, também fez questão de ressaltar a entrega alviverde, deixando de lado o fato do time não ter conseguido ter volume de jogo. “Em nem todos os jogos vamos conseguir propor. Abrimos o placar no começo e enfrentamos uma equipe muito qualificada. Às vezes tem que ser na superação, como foi. O grupo está de parabéns”, disse.

Protagonista do time na segunda etapa, uma vez que precisou trabalhar bastante para evitar o empate, o goleiro Alex Muralha falou sobre o amadurecimento do grupo. Vale lembrar que na terça-feira (29) o Coritiba cedeu o empate em 3×3 para o Cuiabá após estar por três vezes na frente no placar. Desta vez, o time foi eficiente em saber como segurar a vitória. “O importante é que todo mundo está de parabéns. Hoje (sexta-feira) foi dia de fazer acontecer. Mesmo sofrendo uma boa parte do segundo tempo, o time foi sábio e maduro e saiu com a vitória”, arrematou.

