]A situação incômoda que vive o Coritiba no Campeonato Brasileiro vai exigir muita força física e mental do elenco na busca pela superação. Após a derrota por 1×0 para o Bahia, nesta quarta-feira (12), em Salvador, o técnico Eduardo Barroca falou que os jogadores estão envergonhados pelos últimos resultados do time na disputa, que em dois jogos não marcou nenhum gol e acumula apenas derrotas.

Em entrevista coletiva às Rádios Banda B, Transamérica e ao canal Esporte Interativo/TNT, o comandante coxa-branca disse estar ciente de seu dever frente à equipe. Entretanto, pediu calma para que a situação possa ser controlada.

“Temos que assumir nossas responsabilidades. Eu como treinador estou aqui para isso e para dar confiança aos jogadores. Vamos precisar ser fortes mentalmente, pois só a gente pode reverter essa situação. Estão todos sentidos, por isso precisamos de serenidade, equilíbrio e razão”, comentou.

O Coxa perdeu no jogo de estreia na Série A por 1×0 para o Internacional, no Couto Pereira. Com o novo placar negativo, tem um saldo de -2 e ocupa a 18ª posição da tabela de classificação. A situação não deixa o elenco confortável. “Os jogadores mesmo estão se cobrando muito, eles estão com vergonha, pois têm sentimento pelo clube”, arrematou.

