O Coritiba segue sem somar nenhum ponto no Campeonato Brasileiro e, também, sem balançar as redes na competição. Na noite desta quarta-feira (12), o Coxa perdeu por 1 a 0 para o Bahia, no estádio Pituaçu, em Salvador. O jogo foi válido pela segunda rodada da Série A. Na estreia, o Alviverde havia perdido também por 1 a 0 para o Internacional.

No segundo desafio no retorno à elite do futebol brasileiro, o Alviverde começou a partida buscando movimentação, tentando agredir o adversário. Robson mandou uma bomba na trave aos sete minutos. Os donos da casa foram mais agressivos e criaram mais oportunidades de abrir o placar. Tentando segurar as investidas do adversário, o Alviverde passou a jogar mais nervoso. Aos 37 minutos, Sassá derrubou Rodriguinho na área e o árbitro assinalou pênalti. O próprio Rodriguinho foi para a cobrança e mandou uma bola de cavadinha para abrir o placar aos 39 da primeira etapa.

>> TEMPO REAL: Veja como foi o jogo entre Bahia e Coritiba!

Nos 45 minutos finais, o Coxa bem que arriscou mais. Logo na volta do jogo, o técnico Eduardo Barroca tirou Natanael para promover a entrada do recém-chegado Jonathan na lateral-direita. Aos 11 minutos, Matheus Galdezani cobrou escanteio, Sabino subiu para cabecear e a bola passou raspando do lado esquerdo da trave de Douglas.

>> ANÁLISE: Cristian Toledo analisa a derrota do Coritiba

O Coxa ainda teve uma boa chance aos 16, quando Sassá recebeu de Robson, girou e chutou. A bola foi travada pela defesa e mesmo assim foi em direção ao gol, mas Douglas conseguiu dar um tapa e afastou o perigo. Mesmo insistindo no ataque até os minutos finais de jogo, o Coxa não conseguiu marcar e amargou mais uma derrota.

>> TABELA: Confira os resultados e a classificação do Brasileirão!

O próximo compromisso do Coritiba será diante do Flamengo, no sábado (15), no Couto Pereira. O jogo começa às 19h30.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

2ª Rodada

BAHIA 1×0 CORITIBA

Bahia

Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba (Zeca); Ronaldo, Flávio e Daniel (Marco Antônio); Rodriguinho (Alesson), Élber e Rossi (Saldanha).

Técnico: Roger Machado

Coritiba

Wilson; Natanael (Jonathan), Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Nathan Silva (Renê Júnior), Matheus Galdezani (Luis Henrique) e Ruy (Yan Sasse); Igor Jesus, Sassá (Nathan) e Robson.

Técnico: Eduardo Barroca

Local: Estádio Pituaçu (Salvador-BA)

Gol: Rodriguinho (BAH), 39/1º;

Cartões amarelos: Sassá, Matheus Galdezani, Rodolfo Filemon, Nathan Silva e Yan Sasse (COR)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

+ Mais do Coxa:

+ Globo ganha liminar e Turner não poderá transmitir jogo do Coritiba contra o Flamengo

+ Rafinha fala pela primeira vez após lesão no Atletiba

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?