A esperança de chapa única na eleição do Coritiba caiu por terra nesta sexta-feira (28). Após nova reunião organizada pelo ex-presidente Giovani Gionédis, não houve consenso para a formação de um grupo para o pleito programado para 12 de dezembro.

A recusa partiu do pré-candidato Renato Follador, da chapa Coritiba Ideal, que não compareceu ao encontro, mas mandou representantes. Não houve acordo sobre a composição do novo Conselho Administrativo, o chamado G5. Follador não aceitou uma composição, nem com seu nome na presidência.

Participaram da conversa o atual presidente, Samir Namur, e os pré-candidatos José Carlos Vialle e João Luiz Buffara Lopes, o Jango. Ainda existe a possibilidade de uma aliança entre Samir, Jango e Vialle, situação que será conversada até o início do período eleitoral coxa-branca, em 12 em setembro. Vialle confirmou à Gazeta do Povo/Tribuna que, atualmente, só aceitaria compor um novo grupo como cabeça de chapa.

“Não houve união por causa do Follador, porque ele não concordou com a união nem sendo ele presidente. Achei uma atitude muito estranha dele, não comparecer. Ele foi na primeira e deveria ter a coragem de ir lá e dizer que não concorda”, disse Gionédis à reportagem.

As conversas sobre união vinham acontecendo desde julho. O objetivo de evitar o pleito acontecia, principalmente, porque ele aconteceria durante o Brasileirão, logo antes da 25ª rodada. A Série A só termina em fevereiro por causa da pandemia de Covid-19.

Há uma movimentação, no entanto, para que o mandato de Samir seja prorrogado até o fim do Brasileirão, com a eleição em 2021. Esse cenário precisaria ser aprovado pelo Conselho Deliberativo. O próprio Samir defende a mudança para que os bastidores políticos não afetem o desempenho do time. Esse cenário, contudo, e precisaria ser aprovado pelo Conselho Deliberativo, em assembleia geral.

O ex-presidente Vilson Ribeiro de Andrade, que era favorável à união, afirmou à reportagem que trabalhará pessoalmente pela mudança de data.

“A lei específica da pandemia tem uma disposição que diz que havendo um pedido de alteração, ela pode ser feita com o parecer do Conselho Consultivo e depois votado no Deliberativo”, explicou.

Na semana passada, em reunião por videoconferência, Follador chegou a propor que Samir deixasse o futebol coxa-branca imediatamente, o que resultaria em mudanças no G5. A ideia foi recusada, mas as conversas de união seguiram até morrerem definitivamente nesta sexta.

Chapa de oposição Coritiba Ideal, encabeçada pelo empresário Renato Follador, se pronuncia sobre bate-chapa

Em reunião realizada no início da tarde desta sexta-feira (28) entre as lideranças de correntes políticas do Coritiba, o grupo Coritiba Ideal definiu manter-se fiel aos seus princípios e propostas e não fará composição, seguindo como oposição nas eleições 2020 do Coritiba Foot Ball Club que definirá a administração do triênio 2021-2023.

Destacamos a importância do debate e do contraditório realizado nos encontros recentes, mas embasamos nossa decisão na defesa de nossos ideais e de nosso plano de gestão.

Nossas diretrizes e premissas foram apresentadas recentemente em nosso sumário executivo do plano de gestão – um planejamento exclusivo, moderno e profissional que exige competência e qualificação para implementação. O documento é fruto da pluralidade, construído por um grupo com diferentes perfis de coxas-brancas com indiscutível relação com a instituição, além da participação de uma equipe técnica profissional especializada.

Não encontramos consonância dos pensamentos de outros pré-candidatos com aquilo que tornamos público (confira o Sumário Executivo do Coritiba Ideal).

Para o Coritiba Ideal, não faz sentido uma coalizão sem o know-how, bagagem e qualificação de todos os envolvidos, pois este desacordo poderá causar inconsistência e rupturas futuras comprometendo um plano que requer compromisso em um trabalho de longo prazo para alcançar renovação e mudança.

Mesmo a composição cogitada não sendo viável pela diferença de ideias observadas, o Coritiba Ideal segue conversas com coxas-brancas dispostos a assumir um compromisso de unir forças em um mesmo sentido a favor do Coritiba Foot Ball Club.

