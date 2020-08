Lideranças do Coritiba tiveram uma nova conversa nesta terça-feira (25) sobre a criação de uma chapa única para a eleição do clube, programada para dezembro.

A reunião aconteceu no escritório do ex-presidente Giovani Gionédis, que convocou o encontro entre o presidente Samir Namur e os líderes de três grupos políticos do Coxa: Renato Follador Júnior; João Luiz Buffara Lopes, o Jango, e José Carlos Vialle.

“Estamos em uma tentativa de unir o Coritiba, que é um clube dividido politicamente, o que traz consequências muito sérias, com um conselho em guerra. Já passei por uma experiência igual e não é salutar”, disse Gionédis à Gazeta do Povo/Tribuna.

“O que estou tentando é que os candidatos possam se unir e fazer uma chapa única, que dê solidez política para o futuro presidente, com um G5 formado só de maestros e que consiga reestruturar o Coritiba. É preciso começar do zero, na minha visão”, completou o ex-mandatário, que comandou o Alviverde entre 2002 e 2007.

De acordo com Gionédis, que afirmou estar fora de qualquer cenário político, uma nova conversa vai acontecer em breve. Nesse intervalo, as bases de cada grupo irão conversar para analisar propostas e uma possível composição de nomes para o Conselho Administrativo, o chamado G5.

“Evidente que se temos mais candidatos e um só presidente, alguém tem de abrir mão, será preciso deixar os egos de lado pelo clube”, ressaltou o ex-presidente.

Conversas para chapa única no Coritiba acontecem desde julho

As conversas sobre união vêm acontecendo desde julho, mas um acordo para evitar o bate-chapa ainda parece distante até este momento. A intenção de se evitar o pleito acontece, principalmente, porque ele seria realizado durante o Brasileirão, logo antes da 25ª rodada. A Série A só termina em fevereiro, por causa da pandemia de Covid-19.

Na semana passada, em reunião por videoconferência, Follador chegou a propor que Samir deixasse o futebol coxa-branca imediatamente, o que resultaria em mudanças no G5. A ideia não foi aceita, mas a esperança sobre uma chapa única ainda permanece viva, correndo contra o tempo.

