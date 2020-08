Paulo Pelaipe está de volta ao Coritiba. O diretor de futebol iniciou oficialmente os trabalhos no Alto da Glória na última segunda-feira, junto com o técnico Jorginho, outro velho conhecido da torcida.

Em entrevista aos canais oficiais do clube, o experiente dirigente ressaltou que o novo departamento de futebol já está avaliando o elenco e pediu comprometimento os jogadores.

“Os jogadores que vão ficar conosco são aqueles que realmente estiverem comprometidos e que tenham a alegria de vestir a camisa do Coritiba. Todos os atletas têm que saber dessa responsabilidade. Tem que deixar o sangue dentro do campo”, disse Pelaipe.

Objetivos do Coritiba no Brasileirão

Ainda com o Coritiba na zona do rebaixamento do Brasileirão, mesmo após a vitória sobre o Red Bull Bragantino, no último domingo, em Bragança Paulista, Pelaipe ressaltou que a meta do Verdão é fazer uma campanha que o torcedor tenha orgulho, porém, pediu cautela.

+ Os desafios de Jorginho no comando do Coritiba

“Espero que o Coritiba faça uma campanha digna e que o torcedor tenho orgulho do time. Vamos trabalhar para fazermos o nosso melhor. A torcida tem que entender que o clube tem dificuldades financeiras e está voltando à Série A”, limitou-se a dizer o dirigente.

Parceria com o técnico Jorginho

Paulo Pelaipe não chegou a trabalhar com Jorginho. O dirigente esteve no Alto da Glória em 2018 e não conseguiu o objetivo do acesso para a Série A, enquanto o treinador comandou a equipe no retorno à elite no ano passado.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

“Espero que a parceria seja a melhor possível. O Jorginho foi um atleta consagrado e é uma pessoa de ótimo nível. Ele tem uma história pequena no Coritiba, mas de sucesso, pois conseguiu em um curto período atender os anseios da torcida e da diretoria”, exaltou o diretor.

+ Mais do Coxa:

+ Matheus Bueno elogia volta de Jorginho ao Coritiba

+ Mozart exalta trabalho de Barroca e fala de “alívio” com primeira vitória

+ As notas da vitória do Coritiba sobre o RB Bragantino

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?