O técnico Jorginho estreia no comando do Coritiba neste domingo (30), diante do Sport, às 16h, no Estádio Couto Pereira. A partida é válida pela sexta rodada do Brasileirão.

Sem contar com problemas por suspensão ou lesão, o treinador deve manter a equipe que venceu o Red Bull Bragantino, no último fim de semana, em Bragança Paulista. Na ocasião, o time foi comandado pelo auxiliar técnico Mozart.

A única dúvida está no meio-campo. Matheus Bueno e Luiz Henrique brigam por uma vaga.

Tabela: veja a classificação do Brasileirão

Com isso, o Coxa deve ir a campo com Wilson; Patrick Vieira, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Bueno (Luiz Henrique), Matheus Sales e Matheus Galdezani; Neilton, Robson e Sassá.

Mesmo com o triunfo sobre os paulistas, o Verdão segue na lanterna do Brasileirão, com três pontos somados. O Sport é o 18º colocado, com um ponto a mais, e também contará com estreia no comando técnico. Jair Ventura foi confirmado durante a semana, após a demissão de Daniel Paulista.

