O Coritiba encara o Brasil de Pelotas, hoje, às 19h15, no Bento Freitas, podendo dar mais um importante passo para o acesso à Série A do ano que vem. Uma vitória no interior gaúcho é fundamental para o time, que na sequência terá dois compromissos seguidos em casa, contra Oeste e Bragantino. Ou seja, embalar triunfos nestas partidas podem fazer o Coxa chegar à última rodada já classificado. O jogo terá transmissão do Premiere e também no Tempo Real da Tribuna do Paraná!

Por outro lado, um tropeço iria deixar a briga pra subir ainda mais embolada, com um clima de tensão até o final da competição. Por isso, ninguém no Coxa cogita outro resultado que não sejam os três pontos, embora o empate seja o suficiente para seguir no G4, ainda mais diante de um adversário que só cumpre tabela daqui pra frente.

Com o empate em 2×2 com o Oeste, na rodada passada, o Brasil-RS praticamente se livrou de qualquer perigo de queda, uma vez que abriu oito pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. O que não significa, para o técnico Jorginho, será uma partida tranquila nesta noite.

“Jogo difícil. O Brasil de Pelotas é uma equipe fisicamente muito forte e guerreira dentro de casa. Joguei algumas vezes ali e sabemos o quanto é difícil, mesmo sabendo que eles não almejam nada”, afirmou o treinador, que não terá força máxima em campo.

Sem o lateral-direito Diogo Mateus, o meia Giovanni e o atacante Rodrigão, suspensos, o comandante alviverde terá que mexer na estrutura do time, que deve ter uma marcação mais reforçada no meio-campo, explorando os contra-ataques.

Estratégia para evitar uma pressão dos donos da casa e seguir com os bons resultados como visitante. Até aqui, o Coritiba tem a décima melhor campanha jogando fora de casa, com quatro vitórias, oito empates e cinco derrotas, totalizando 39,22% de aproveitamento. Porém, não perdeu nas últimas cinco partidas que fez longe de seus domínios, somando duas vitórias e três empates.

Aliás, com Jorginho, o Coxa só perdeu uma vez fora do Couto, quando sofreu 2×0 para o Paraná Clube na Vila Capanema. Além disso, não sabe o que é perder há nove rodadas. Números que dão mais confiança e força para o time conquistar o acesso e que podem melhorar e embalar o Alviverde pros confrontos no Couto Pereira com casa cheia pra voltar à elite.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 35ª Rodada

BRASiL-RS x CORITIBA

Brasil

Carlos Eduardo; Ednei, Bruno Aguiar, Heverton e Willian Formiga; Leandro Leite, Eduardo Person e Diogo Oliveira; Juba, Guilherme Queiroz e Ari.

Técnico: Bolívar

Coritiba

Alex Muralha; Felipe Mattioni, Nathan Ribeiro, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Serginho, Thiago Lopes, Juan Alano e Robson; Igor Jesus

Técnico: Jorginho

Local: Estádio Bento Freitas (Pelotas-RS)

Horário: 19h15

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)