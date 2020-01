O Coritiba já está com a cabeça no clássico de domingo (26), contra o Paraná, na Vila Capanema, pela terceira rodada do Paranaense. Após o empate em 1 a 1 com o Rio Branco na quinta-feira (23), o técnico Eduardo Barroca espera que o time tenha um salto de qualidade para o duelo.

“É um jogo importante, especial para o torcedor. Precisamos melhorar várias coisas, é pouco tempo de treinamento, mas temos que aproveitar esse pouco tempo de recuperação e tentar dar alguma coisa de aquisição para que a gente possa dar mais um salto de qualidade no nosso desenvolvimento de jogo”, disse o treinador.

A tendência é que o Coxa tenha várias mudanças em relação ao time que encarou o Leão da estradinha, indo a campo com quem tiver nas melhores condições clinicas e respeitando o rodízio estipulado pelo treinador até a quarta rodada do Estadual.

O volante Matheus Sales, que esteve presente nas duas últimas derrotas do Coritiba para o Paraná, pela Série B do ano passado, falou sobre o jogo e evitou comentar qualquer sentimento de revanche. “É clássico, uma partida importante e tenho certeza que vamos estar bem preparados para o jogo”, afirmou.

O Alviverde é o quarto colocado do Paranaense, com quatro pontos conquistados, perdendo no saldo de gols para o Tricolor.

