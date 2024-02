Iveco Bus é sucesso Marselha e Saint Nazaire, na França

O sucesso mais recente da Iveco Bus na França, vencendo contratos nas cidades de Marselha e Saint Nazaire, é uma demonstração perfeita da capacidade do fabricante de atender às diversas necessidades do transporte público com sua extensa oferta de ônibus elétricos. As operadoras de transporte podem escolher entre uma variedade de comprimentos, opções de abastecimento, BRT e soluções completas integradas a um amplo portfólio de serviços.

Marselha amplia frota elétrica com 200 GX 337 Elec Heuliez

A empresa de transporte público de Marselha, Régie des Transports Métropolitains (RTM), receberá 200 ônibus elétricos GX 337 Elec Heuliez ao longo de três anos, até 2027, eletrificando um terço de sua frota. Espera-se que um primeiro lote de 35 unidades esteja rodando na cidade de Marselha até o fim de 2024. Esses novos ônibus se juntarão aos três GX 337 Elec Heuliez que vêm operando há três anos na rede de Marselha.

A nova geração do GX 337 Elec Heuliez selecionada pela RTM apresentará baterias projetadas pela FPT Industrial, oferecendo uma capacidade total de 416 kWh e uma melhoria significativa na autonomia. Os veículos, equipados com trilhos de teto, podem ser carregados de maneira alternativa na garagem ou rapidamente pelo pantógrafo descendente.

Saint-Nazaire recebem 40 ônibus elétricos BRT articulados

A Iveco Bus fornecerá às áreas urbanas de Saint-Nazaire 40 ônibus BRT elétricos articulados GX 437 Elec Linium, equipados com um pantógrafo de carga ascendente para o projeto de eletromobilidade hélYce+ da cidade. Os veículos entrarão em operação em duas fases: com a primeira entrega de 23 unidades a partir de meados de 2025, seguida por mais 17 ônibus, a partir de meados de 2027. Todos os veículos serão beneficiados com um ano de serviço de manutenção.

O GX 437 Elec Linium se destaca pela sua forte identidade estética e oferece excelente conforto tanto para o motorista quanto para os passageiros. Eles acomodarão mais de 140 passageiros, incluindo 36 sentados, para uma viagem tranquila graças à aceleração progressiva, iluminação ambiente, telas informativas e portas USB. Eles contam com um sistema de câmera de ré que substitui os tradicionais espelhos externos, além de novos equipamentos ADAS, em conformidade com os desenvolvimentos regulatórios do GSR.

A infraestrutura de abastecimento será fornecida, implantada e mantida pela ABB E-mobility e Dalkia Electrotechnics como planejado na oferta técnica conjunta enviada pela Iveco Bus junto com seus dois parceiros técnicos.

“Estamos felizes que Marselha e Saint Nazaire optaram pela Iveco Bus para seus projetos de eletrificação em grande escala. Isso confirma como nossas soluções de mobilidade elétrica são adequadas para atender às expectativas de descarbonização no transporte público francês”, diz Giorgio Zino, head de Operações Comerciais da Iveco Bus na Europa.