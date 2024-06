No último sábado (22), a empresária e moradora de Curitiba Larissa Maciel viveu momentos de muito medo durante um passeio de balão que precisou de pouso forçado. Acompanhada do noivo e da irmã Laylah Maciel, Larissa foi até São Bento do Sul, em Santa Catarina, para realizar o passeio. Ao chegarem na cidade, embarcaram no balão e começaram a aventura – que era uma surpresa de aniversário para o noivo, mas que logo deu errado.

Larissa explica que no início do mês de junho entrou em contato com a empresa de turismo Travelum para comprar o passeio de balão e tirar todas as dúvidas, já que tinha receio por nunca ter feito antes. No dia, Larissa, o noivo e Lylah foram até o ponto combinado, um hostel em São Bento do Sul. Chegando lá, eles encontraram o restante do grupo que também faria o passeio de balão. Ao todo, eram oito pessoas, incluindo o piloto. No local, descobriram que o balão sairia de Piên, cidade da RMC e próxima do local.

A empresária relembra que ficou com a sensação de que tudo estava acontecendo muito rápido. Quando se deu conta, já estavam no balão levantando voo. “O piloto falou ‘já estamos a 1.500 metros’. Eu pensei ‘caraca, a gente acabou de sair e já estamos a 1.500 metros’. Tava muito alto”, comenta.

No entanto, de acordo com o relato de Larissa, cerca de 15 minutos depois eles se deram conta de que o balão estava voando muito baixo. “Os cachorros ficando alvoroçados porque tava muito baixo, [a gente estava] vendo as galinhas, dando tchau para as pessoas na janela. Então tava muito baixo, mas a gente achando que tava tudo normal. Dois segundos depois que a gente gravou um vídeo [mostrando] que tava muito baixo, eu olhei a cara do piloto e ele fez uma cara de pavor, de terror”, conta.

Nesse momento, o balão se enroscou em um fio de alta tensão. “Meu noivo me abraçou e a gente se abaixou no cesto. Ele [piloto] xingando. Todo mundo gritando e chorando. Eu não sei explicar, mas a gente ficou parado no fio. Com isso o cesto inclinou num ângulo de 45°, a gente conseguia ver a rua. Foi um horror. Na hora eu pensei ‘a gente vai morrer queimado, vai estourar isso aqui’. Então foi um pavor, uma coisa horrorosa”.

Conforme relata a empresária, o piloto começou a colocar muito gás no balão na tentativa de que ele saísse do fio. O que deu certo. Entretanto, quando o balão saiu, o fio arrebentou. “Sabe quando tem tempestade que arrebenta fio de luz de alta tensão? Foi igualzinho. Deu pra ver o clarão, o fogo. Eu tava esperando a morte”.

Pensando que já tinham passado pelo susto maior, nesse momento o grupo enxergou que uma das cordas que faz a sustentação entre o tecido e a cesta do balão tinha arrebentado. “Ele já perdeu o controle ali. A gente pedia para ele pousar, ele não conseguia mais. O vento foi levando a gente. As vezes o vento empurrava o balão para cima, outras horas para baixo. Quando tava em cima ele não conseguia pousar. Quando ele tava para baixo que dava para pousar, não tinha local, porque lá é uma região montanhosa”, confirma Lylah.

Sem saber para onde estavam indo, Larissa revela que algumas pessoas estavam chorando, outras rezando e todos com muito medo. “Quando a gente viu tava no meio dos verdes, então foi dando muito mais pavor porque onde você vai pousar no meio do verde? No meio da mata? A única certeza que a gente tinha era que o balão ia cair, porque não tinha onde pousar”, afirma.

Curitiba relata que balão começou a baixar e bater nas árvores

Pouco tempo depois, Larissa conta que o balão começou a baixar. Entretanto, como estavam em uma região com muitas árvores altas, o cesto começou a bater nos galhos e nas folhas. “Foi raspando nas árvores e rasgou um pedaço do tecido do balão. Enroscou e rasgou. Com isso o tecido já foi ficando bambo, digamos assim. Uma das vezes que ele [piloto] colocou gás, encostou a chama no tecido e começou a pegar fogo”.

“A gente foi arremessado contra árvores o tempo todo. Com isso foi rasgando mais. Depois começou a pegar fogo em uma parte e foi quando a gente foi caindo. O piloto não deu nenhuma orientação. Nós que cuidamos uns dos outros. Aquele desespero. Os meninos que estavam ajudando mais o piloto a encontrar um local porque ele estava bem alterado”, diz Lylah.

Larissa diz que o balão só parou depois que enroscou em uma árvore, já perto do chão. Nesse momento, todos aproveitaram para pular do cesto. “Eu quando fui sair não conseguia porque minha perna tremia tanto, eu não conseguia ficar em pé. Minha irmã faltou ar. Foi um milagre que não explodiu isso. Foi um milagre todos os livramentos que a gente teve durante essa uma hora, uma hora e pouco. Foi milagre atrás de milagre, não tem outra explicação. Eu não gosto nem de pensar”.

No meio do mato, ao saírem do balão, o grupo precisou andar durante meia hora, até encontrar um ponto com sinal nos celulares para chamar os carros da empresa de turismo. Larissa critica a atuação do piloto e das outras pessoas da empresa durante todo o trajeto. “O piloto quis tentar passar imagem de ‘foi um pouso diferente’. Ele não tratou em nenhum momento como queda de balão. A gente sentiu da parte da empresa que eles quiseram disfarçar um pouco”, afirma.

Foto: colaboração.

A curitibana lembra indignada que quando os carros chegaram, o piloto quis propor um brinde pelo passeio. “O piloto falou assim ‘eles vão chegar, ai vamos brindar todo mundo com champagne’. Eu fiquei escutando aquilo e falei “brindar? Cara, a gente quase morreu aqui. Não tem nada pra brindar não”. Demorou uns 20 minutos para as caminhonetes chegarem. Chegaram com cara super sem graça, não perguntaram se tava tudo bem, nada”.

Traumatizada, Larissa relata que só pediu para voltar até o local de início para pegar o carro da família e voltar para casa. Depois da experiência traumática, ela confirma: “eu não ando de balão de novo”.

O que diz a empresa

Procurada pela reportagem da Tribuna do Paraná, por meio de nota, a empresa Travelum confirmou que foi necessário fazer um pouso forçado devido ao vento. A empresa também nega que o balão tenha pegado fogo e reforça que a segurança dos clientes é prioridade máxima. Leia a nota na íntegra:

“Gostaríamos de esclarecer um incidente ocorrido recentemente durante um de nossos voos de balão. Durante o voo, foi necessário realizar um pouso forçado devido a uma alteração inesperada na velocidade do vento. Felizmente, todos os passageiros e a tripulação estão bem e ninguém saiu ferido.

Infelizmente, houve um alarme falso de incêndio que foi divulgado erroneamente. Gostaríamos de reforçar que não houve incêndio em nenhum momento. A segurança de nossos clientes é nossa prioridade máxima, e seguimos todos os protocolos de segurança rigorosamente.

A Travelum é uma empresa com vasta experiência em ecoturismo e turismo de aventura. Todos os nossos balões e equipamentos passam por inspeções regulares e são devidamente certificados. Nossos pilotos são altamente qualificados e possuem todas as licenças necessárias para a operação segura dos voos.

Além disso, sempre contratamos seguro aventura para todas as nossas atividades. Reconhecemos que atividades de aventura possuem riscos inerentes, e nos protegemos da melhor maneira possível para que acidentes não aconteçam. Nossos seguros garantem uma camada adicional de proteção e tranquilidade para todos os participantes.

Funcionamento do Balão

Para esclarecer ainda mais, é importante entender o funcionamento de um balão de ar quente. O balão utiliza um maçarico para aquecer o ar dentro do envelope (a parte inflável do balão). Esse ar quente é o que permite que o balão decole e se mantenha no ar. Durante o voo, especialmente no momento de pouso, é normal que o balão voe em baixa altura para garantir um pouso seguro e controlado.

Experiência do Piloto

O piloto responsável pelo voo em questão possui mais de 30 anos de experiência em ecoturismo e é, inclusive, bombeiro civil. Sua vasta experiência e treinamento especializado garantem que todas as medidas de segurança sejam seguidas rigorosamente, proporcionando uma experiência segura e agradável para todos os nossos clientes.

Reiteramos nosso compromisso com a segurança e a satisfação de nossos clientes. Continuaremos a trabalhar arduamente para garantir que todas as nossas atividades sejam realizadas com o mais alto padrão de qualidade e segurança.

Agradecemos a compreensão e a confiança de todos.“

Imagens impressionam 5 flagras de câmeras: motociclista sai ‘voando’ após batida de carro 243 kg de drogas apreendidos Cena de cinema: perseguição é feita de helicóptero no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?