O Coritiba tropeçou na noite desta quinta-feira (23) e só empatou por 1×1 com o Rio Branco, no Couto Pereira, pela segunda rodada do Estadual. O técnico Eduardo Barroca comemorou a chegada do atacante Sassá por não ter que improvisar no setor, mas só indicou sua estreia depois do clássico contra o Paraná, no domingo.

“A gente começou a temporada sem centroavante de origem para competir com Igor Jesus. Hoje comecei com Wellissol e depois fiz a troca. Com a chegada do Sassá não vamos precisar mais por ter dois jogadores de ofício”, afirmou em entrevista coletiva.

O centroavante que veio do Cruzeiro, contudo, só deve ficar à disposição para quarta rodada, diante do Operário-PR, no Couto Pereira, dia 29 de janeiro. Wanderley, outra opção, também pode ser relacionado, assim como o zagueiro Rhodolfo e o volante Renê Júnior.

“A gente tem previsão de utilizá-los após o jogo do Paraná, o que não quer dizer que estejam aptos contra o Operário. A gente vai ver em que nível cada um está para usar na sequência da temporada”, completou.

Com 4 pontos e na quarta colocação, o Coritiba volta a campo no domingo, às 18h, na Vila Capanema, no clássico diante do Paraná Clube.

