Além da venda dos direitos internacionais de transmissão do Brasileirão, na semana passada, os clubes das Séries A e B também acertaram um negócio inédito envolvendo os dois campeonatos: o streaming for betting, a exibição exclusiva em sites de aposta.

A proposta vencedora foi do consórcio entre as empresas Zeus Sports Marketing e Stats Perform, que pagará no mínimo US$ 17,2 milhões (cerca de R$ 97 milhões na cotação atual) pelo direito de exploração, de acordo com o Máquina do Esporte. A assinatura do contrato, que valerá por quatro anos, até 2023, ainda depende da validação do plano de ação e das garantias financeiras.

Como são novidade no Brasil, esses direitos podem gerar dúvidas sobre seu funcionamento. No entanto, eles significam a possibilidade de transmissão das partidas ao vivo em sites do ramo, para o usuário assistir enquanto aposta.

Existem, contudo, algumas restrições. Não será possível ver as partidas em território brasileiro, por exemplo. O streaming também estará restrito a 75% da tela e disponível apenas para pessoas cadastradas e com dinheiro em conta.

A receita da venda dos direitos internacionais – tanto para transmissão televisiva como para apostas – deve ser dividida igualitariamente entre os clubes da Série A, que ficariam com 75% do bolo. As equipes da Série B levariam 20% da fatia, enquanto 5% seriam destinados à Série C. Como o acordo ainda não foi oficializado, os times da Segunda Divisão tentam aumentar seu percentual para 25%.

Apenas o Athletico não participou da reunião da Comissão Nacional de Clubes que encaminhou o tema na última sexta-feira (17). Caso o clube não assine contrato, ficaria sem sua cota. Mas, ao mesmo tempo, bloquearia a transmissão de 38 dos 380 jogos do Brasileirão para o exterior.

+ Mais do futebol:

+ Atlético Nacional dispara contra o Santos por dívida por zagueiro do Athletico

+ Você vota! Quem foi o melhor jogador da história do Coritiba?

+ Lateral-esquerdo do Paraná entra na mira do futebol europeu