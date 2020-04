Mesmo com a paralisação do futebol mundial por conta da pandemia do coronavírus, os clubes seguem no mercado. De acordo com o jornal português A Bola, o lateral-esquerdo Hulk, que pertence ao Atlético-MG e possui vínculo de empréstimo com o Paraná até o final, está na mira do Benfica.

Com 20 anos, o jogador é reserva de Juninho no Tricolor. Hulk disputou apenas quatro partidas com a camisa vermelha, azul e branca, todas como titular – quando o técnico Allan Aal optou por utilizar um time alternativo no Campeonato Paranaense.

+ Mais do Tricolor:

+ “Agradeço de coração”, diz Saulo, após ser eleito o maior jogador da história do Paraná

+ Jovem meia não se firma no Atlético-MG e retorna ao Paraná

+ Paraná lança kits de máscara em prol de moradores da Vila Torres