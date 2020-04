Quem foi o melhor jogador da história do Coritiba? A resposta é sua, torcedor. Selecionamos 16 craques do Coxa para um mata-mata histórico.



São oito confrontos na primeira fase: Jairo x Rafael Cammarota; Fedato x Oberdan; Hidalgo x Nilo; Pachequinho x Duílio Dias; Aladim x Lela; Tostão x Dirceu Krüger; Miltinho x Zé Roberto; e Dirceuzinho x Alex. A votação está aberta até 23h59 desta sexta-feira (24).

Depois, os oito vencedores se enfrentam na fase de quartas de final, que será decidida até domingo (26). As semifinais vão até terça-feira (28). A parte final da enquete fica no ar até 23h59 da próxima quinta-feira (30), quando será conhecido o grande campeão.



Importante: só é possível votar uma vez em cada confronto por rodada. Clique na bolinha da aba de seleção para navegar entre as fases.

+ Mais do Coxa:

+ FPF projeta a volta do Campeonato Paranaense em maio

+ Conheça os personagens mais bizarros que já passaram pelo futebol paranaense

+ Coritiba lança ingressos virtuais que serão revertidos em doação de máscaras