Assim como um furacão, a identificação com o Athletico Paranaense foi instantânea e avassaladora. Todas as tratativas de negócio sobre a possibilidade de transferência para outro clube, foi tratada de forma transaparente, respeitosa e objetiva. Em nenhum momento pensei uma vírgula errada sobre esta instituição que tanto aprendi a amar. Um clube que me recebeu de braços abertos e me levou no colo. Procurei respeitar e honrar esta camisa, que de fato, SÓ SE VESTE POR AMOR. Como uma família que somos, nos resolvemos. Chegamos a um denominador comum: unir todas as forças em uma só direção. Nunca foi o contrário. Graças ao esforço de todos, recolocamos o CAP no caminho das vitórias. Nada melhor que ganhar um clássico para quebrar a sequência negativa e mirar voos mais altos na temporada. Feliz por continuar essa história vencedora e marcante na minha carreira com a camisa rubro-negra. Vamos em frente, Furacão! 📸: @fabiochevette / @athleticoparanaense