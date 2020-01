O time de aspirantes do Athletico fechou nesta sexta-feira a preparação para a estreia no Campeonato Paranaense. O Furacão enfrenta o União Beltrão, no sábado, às 17h, no Estádio Anilado, em Francisco Beltrão.

Para a disputa do Estadual, o comando da equipe é de Eduardo Barros, 34 anos, o técnico mais jovem da competição. O treinador esteve à frente do time principal com a saída de Tiago Nunes ao fim do ano passado.

Diante do União, a tendência é que o Rubro-Negro entre em campo com Anderson; Léo Simas, Walber, Danilo Boza e Abner Vinícius; Léo Gomes, Denner e Boselli; Jáderson, Pedrinho e Julimar.

