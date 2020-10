O goleiro Santos, do Athletico, e o volante Bruno Guimarães, ex-Furacão, ficaram de fora da lista de convocados para defender a seleção brasileira nos confrontos com Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O volante foi convocado para a seleção brasileira olímpica. Por outro lado, o lateral-esquerdo Renan Lodi, revelado no Rubro-Negro, foi mantido na lista.

+ Veja a convocação de Tite!

Confira a lista completa dos convocados:

Goleiros:

Alisson (Liverpool-ING)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Laterais:

Danilo (Juventus-ITA)

Gabriel Menino (Palmeiras)

Alex Telles (Porto-POR)

Renan Lodi (Atlético de Madrid-ESP)

Zagueiros:

Thiago Silva (Chelsea-ING)

Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA)

Éder Militão (Real Madrid-ESP)

Rodrigo Caio (Flamengo)

Meias:

Casemiro (Real Madrid-ESP)

Fabinho (Liverpool-ING)

Arthur (Juventus-ITA)

Douglas Luiz (Aston Villa-ING)

Philippe Coutinho (Barcelona-ESP)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Atacantes:

Gabriel Jesus (Manchester City-ING)

Vinicius Junior (Real Madrid-ESP)

Neymar (Paris Saint-Germain-FRA)

Everton (Benfica-POR)

Roberto Firmino (Liverpool-ING)

Richarlison (Everton-ING)

