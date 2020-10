O técnico Tite convoca, nesta sexta-feira (23), a partir das 11h, a seleção brasileira para os duelos contra Venezuela e Uruguai, pelas terceira e quarta rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

O confronto com os venezuelanos será no dia 13 de novembro, uma sexta-feira, às 21h30, no Morumbi, enquanto a partida contra os uruguaios está marcada para o dia 17, uma terça, no Centenário.

Após a convocação de Tite, o técnico André Jardine convocará a seleção brasileira que disputará o Pré-Olímpico de Tóquio.

Confira AO VIVO a convocação da seleção brasileira:

