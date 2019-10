A goleada por 4×1 em cima do Goiás, na tarde de domingo (27), na Arena da Baixada, faz com que o Athletico siga trilhando sua meta do início do ano. Mesmo que já tenha vaga garantida para a Libertadores de 2020, o técnico Tiago Nunes afirmou que o Furacão vai seguir à risca o plano de terminar o Campeonato Brasileiro no G6. O time soma agora 42 pontos e segue firme na briga entre os seis primeiros.

Por conta do calendário cheio de compromissos neste ano, o Rubro-Negro em diversas oportunidades não priorizou a Série A. Entrando com equipes alternativas ou com jogadores um pouco mais desgastados, o time tentou deixar o Brasileirão para depois. O time chegou a estar na 12ª colocação na tabela, mas desde que voltou suas atenções à disputa tem escalado, ponto a ponto, posições.

“Nosso foco é chegar ao G6. Traçamos essa meta no início da temporada e acreditamos que podemos conseguir esse sonho. O objetivo continua”, destacou o técnico Tiago Nunes após vencer o Esmeraldino.

Para conseguir confirmar os três pontos em cima do Goiás, o treinador contou com o poder de reação de seu elenco. O time saiu de campo do primeiro tempo perdendo por 1×0, apesar de ter jogado muito bem a etapa inicial. No retorno do jogo, o Furacão não tomou conhecimento do adversário e construiu o placar elástico.

“A cobrança no intervalo foi entre eles mesmos, para que a gente pudesse ter volume, mas também finalizações compatíveis, mais chances de gol”, contou o comandante rubro-negro.

E contando com essa força, tanto psicológica, quanto física de seu grupo, que conseguiu fazer valer a conversa de vestiário, Tiago lembrou o quanto o time está próximo de conseguir dar mais um passo no objetivo. “Estamos a três pontos do quinto colocado, isso nos faz sonhar”, apontou.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Reafirmando o discurso do técnico, o meia Léo Cittadini explicou que o planejamento do Athletico permite que o time chegue à essa reta final com muita disposição para lutar pelo topo.

“Não jogamos o Estadual e isso faz diferença pra que a gente tenha muita perna ainda no final da temporada”, contou o jogador, que deixou claro que o grupo ainda está comprometido até dezembro.

“Ainda tem muitos jogos, não pode simplesmente descartar o Campeonato Brasileiro. Sempre buscamos um novo objetivo e o nosso agora é chegar ao G6 ou até G5”, finalizou.