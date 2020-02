O técnico do Flamengo, Jorge Jesus, analisou o Athletico para o confronto da Supercopa do Brasil, que será disputada em jogo único, dia 16 de fevereiro, no Mané Garrincha, em Brasília. Na avaliação do português, o Furacão foi um dos adversários mais difíceis que ele enfrentou na última temporada.

“Eu nunca disse isso. Mas o Athletico, de todos os jogos que nós jogamos, tirando o Liverpool e a final da Libertadores contra o River, foi a equipe que mais nos criou mais dificuldade. É um time muito forte coletivamente e individualmente”, revelou Jesus na coletiva oficial do torneio recém-criado pela CBF.

O Athletico conseguiu eliminar o Flamengo de Jorge Jesus nas quartas de final da Copa do Brasil, que terminou com o título inédito do Furacão. Foram dois empates no tempo normal e vitória nos pênaltis. Tiago Nunes era o técnico de uma equipe que perdeu várias peças importantes.

Além troca no comando por Dorival Junior, o Athletico não tem mais Léo Pereira, Madson, Bruno Guimarães, Thonny Anderson, Marcelo Cirino, Marco Ruben e Rony.

Os confrontos contra o Atheltico marcaram o início de Jorge Jesus no Flamengo, que terminou o ano como campeão brasileiro e da Libertadores. Ele estreou justamente contra o Furacão, no jogo de ida da Copa do Brasil. Já o duelo pelo Nacional comandado pelo Mister, o time carioca venceu na Arena da Baixada.

“O Dorival chegou agora e por isso ele está em pequena desvantagem. Os meus jogadores conhecem melhor o meu trabalho. Assim como eu estava em desvantagem quando eu havia acabado de chegar”, analisa o português.

Já o técnico atleticano minimizou a mudança radical no grupo de jogadores. “Não podemos ficar se lembrando dessa situação para que tirem o brilhantismo de tudo que tem sido feito no clube. Eu como treinador preciso tirar o máximo de cada jogador e dar um padrão ao grupo”, avaliou Dorival.

A Supercopa do Brasil terá VAR e a premiação para o campeão será de R$ 5 milhões. O vice levará R$ 2 milhões.

