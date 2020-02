O Athletico está próximo de acertar o empréstimo do lateral-direito Vitinho, mas ainda esbarra no tempo de contrato com o Cercle Brugge, da Bélgica, que detém os direitos econômicos do atleta. Os clubes se reúnem nesta semana para uma nova tentativa de acordo.

A diretoria rubro-negra almeja um contrato de um ano e meio com opção de compra no valor de 3 milhões de euros (R$ 14 milhões, na cotação atual) por 70% do atleta. O time belga, contudo, aceita apenas um ano. A informação é do Uol.

Comprado por R$ 10 milhões, em julho de 2018, o lateral tem contrato até 30 de junho de 2023. Ele foi criado e revelado nas categorias de base do Cruzeiro. O próprio time mineiro, o RB Bragantino e o Santos também mostraram interesse no atleta nesse início de 2020.

+ Mais do Furacão:

+ Athletico vende volante Matheus Rossetto a clube dos Estados Unidos

+ Dorival Júnior ressalta que Athletico possui “nova cara”

+ Assista aos gols do empate entre Athletico e Paraná