O Athletico vendeu o volante Matheus Rossetto, 23 anos, para o Atlanta United, dos Estados Unidos. O clube norte-americano anunciou a contratação de forma oficial na tarde desta segunda-feira (3). O contrato é válido até dezembro de 2022.

Os valores da negociação e o período do contrato, contudo, não foram revelados por nenhuma das equipes. O Furacão manterá um percentual dos direitos econômicos do meio-campista para uma eventual revenda do atleta. Ele tinha vínculo até o final de 2021.

“Matheus é um meio-campista tecnicamente talentoso e se encaixa no perfil do nosso clube, além de experiência internacional na Libertadores e Sul-Americana. Temos o prazer de adicioná-lo à equipe e esperamos que ele fortaleça nosso meio-campo imediatamente”, disse o vice-presidente e diretor técnico, Carlos Bocanegra.

Aggressive. Speed. Passion.



This is Matheus Rossetto. pic.twitter.com/zjIxO8GFrq — Atlanta United FC (@ATLUTD) February 3, 2020

Criado e revelado no Athletico, Matheus Rossetto estreou no profissional em 2016. Com a camisa rubro-negra, ele fez 112 jogos e marcou dez gols. No ano passo, o atleta teve pouco espaço e atuou apenas em dez partidas. Mesmo assim, o jogador conquistou três títulos: Sul-Americana (2018), Campeonato Paranaense (2019) e Copa do Brasil (2019).

Confira a carta de despedida de Matheus Rossetto:

Nação Athleticana,

Depois de dez anos, chegou a hora de partir. Em 2010, quando deixei Palhoça, em Santa Catarina, rumo à Curitiba, era apenas uma criança cheia de sonhos. Como quase todos os brasileiros, tinha o sonho de me tornar um jogador de futebol profissional.

Encontrei no Athletico minha segunda família. Pessoas que trabalham dia a dia, incessantemente, para que a gente consiga realizar nosso melhor sonho e se transforme numa pessoa melhor.

Foram inúmeros títulos nas categorias de base. Em 2015, contra o Nacional, pelo Paranaense, fiz minha estreia pelo profissional sem acreditar que aquele sonho estava se realizando, quando na verdade estava apenas começando.

Com essa camisa conheci pessoas espetaculares, viajei o mundo e conquistei títulos, muitos deles que jamais serão esquecidos por mim e pelo torcedor athleticano. Dois estaduais, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Missão cumprida.

Hoje parto para um novo desafio. Saio pela porta da frente e com a cabeça erguida. Dei o meu melhor em cada treinamento, em cada jogo. Só posso agradecer tudo que o clube fez por mim e dizer que esse sentimento ficará para sempre no meu coração.

Obrigado por tudo, Athletico!

Matheus Rossetto

