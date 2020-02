Athletico e Paraná Clube empataram por 1×1 no clássico da noite deste domingo (2), na Arena da Baixada, pela quinta rodada do Estadual. Esse foi o primeiro jogo oficial do time principal do Furacão, enquanto o Tricolor utilizou uma equipe mista para se poupar para a Copa do Brasil.



Com o empate, o Athletico fica na terceira posição, com 10 pontos. O FC Cascavel é o novo líder. O Paraná soma um ponto a mais e fica com 5, em oitavo lugar.

O jogo

Mal a partida começou e o gol atleticano já saiu. Após escanteio, aos 2 minutos, Fernando Timbó não conseguiu tirar a bola sobrou na marca do pênalti para Lucas Halter aproveitar e chutar no canto de Marcos.

Pouco depois, no embalo, quase saiu o segundo. Nikão cruzou na área,

Cittadini não alcançou e a bola passou perto. A equipe rubro-negra continuava em cima e finalizou mais cinco bolas. Marquinhos Gabriel ainda deu um chute perigoso por cima do travessão, assim como Nikão, mas foram Erick, duas vezes, e Bissoli que obrigaram o goleiro a fazer grandes defesas.



O Tricolor finalizou duas vezes na etapa inicial, em batida de Thiago Alves que foi desviada e em chute cruzado de Mosquito para fora. E só. O time paranista apenas tentava se defender e, nas poucas vezes que saía em velocidade, errava no campo ofensivo.



Na volta do intervalo, o Athletico continuou melhor e quase ampliou no começo, com arremates de Márcio Azevedo e Khellven, que Marcos espalmou. Nikão e Wellington também finalizaram, mas longe da meta paranista.

Assim como no primeiro tempo, o Paraná se mostrava mais preocupado em não levar gols do que buscar o empate. A única alternativa, dessa forma, era na bola parada. Timbó, contudo, teve uma boa chance da intermediária e a bola foi perto da bandeirinha de escanteio.

Nos 15 minutos finais, os técnicos começaram a mexer nos times, mas nada que fosse suficiente para mudar o cenário e o placar da partida. O confronto passou a ficar truncado e sem chance alguma de gol. Até que aos 45 minutos, Marcelo aproveitou bola dentro da área para empatar.



Na próxima rodada, o Athletico encara o FC Cascavel, com a mesma pontuação, fora de casa, no domingo que vem, em confronto direto. O Paraná joga contra o Cianorte no mesmo dia, na Vila Capanema, mas antes enfrenta o Palmas na quarta-feira, em Tocantins, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Próximos jogos

09/02, Olímpico Regional: FC Cascavel x Athletico

15/02, Arena da Baixada: Athletico x Toledo

16/02: Mané Garrincha: Athletico x Flamengo

Próximos jogos:

05/02, Nilton Santos: Palmas-TO x Paraná

09/02, Vila Capanema: Paraná x Cianorte

16/02: Vila Capanema: Paraná x Operário

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª FASE – 5ª RODADA

2/2/2020

ATHLETICO 1 X 1 PARANÁ

Athletico

Santos; Khellven, Lucas Halter, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington, Erick (Lucho) e Léo Cittadini; Nikão, Guilherme Bissoli (Pedrinho) e Marquinhos Gabriel (Vitinho).

Técnico: Dorival Júnior.

Paraná

Marcos; Bruno, Thales, Fernando Timbó e Hulk; Kaio, Carlos Dias, Thiago Alves (Michel), Raphael Alemão, Gustavo Mosquito (Marcelo) e Rodrigo Rodrigues.

Técnico: Lúcio Flávio.

Local: Arena da Baixada

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Rafael Trombeta e Roberto Rivelino Dos Santos Junior

Gols: Lucas Halter (A), 2 do 1ºT, Marcelo (PR), aos 45 (PR) do 2º T.

Cartões amarelos: Guilherme Bissoli, Wellington (CAP); Thiago Alves, Marcos, Gustavo Mosquito, Carlos Dias, Thiago Alves (PAR).

Público: 14.903.

Renda: R$ 385.560,00.

