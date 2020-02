Destaque do Athletico na vitória sobre o Toledo por 3×0, quando marcou os três gols, o atacante Pedrinho disse ter ficado frustrado no início da temporada ao ter descido do grupo principal para o time de aspirantes. Com seis gols marcados, o jovem de 20 anos é o artilheiro do Campeonato Paranaense e, com as boas atuações, espera ter mais oportunidades no time de Dorival Junior e jogar a Libertadores.

“Eu já acostumei com essas transições. No começo, fiquei meio cabisbaixo por ter descido, mas logo em seguida os gols vieram e eu animei novamente. Eu estou muito feliz, espero que o pessoal de cima me chame para completar (o time)”, declarou o atacante, esperando uma oportunidade para ser relacionado para um jogo do principal.

Pedrinho estreou no Athletico no Campeonato Brasileiro de 2019, ainda sob o comando de Tiago Nunes. O primeiro jogo foi diante do Botafogo, fora de casa, pela 14ª rodada. Apesar da pouca idade, o jovem também já teve experiência de uma Série B inteira com o Oeste, onde se destacou e despertou o interesse de Corinthians e do Furacão.

Com as boas atuações e gols marcados, o atacante pode ser uma solução enquanto o grupo principal não encontra um camisa 9. O atleta, inclusive, disse que sonha em atuar na Libertadores.

“Sim, eu creio que passo a passo a gente chega lá. Espero que o pessoal esteja me acompanhando, porque é um sonho meu jogar a Libertadores”, completou.

Pedrinho pertence ao Oeste e tem contrato de empréstimo com o Athletico até o final de julho de 2021, com opção de compra.

