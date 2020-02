Pela segunda vez na temporada, o Athletico vai disputar uma partida do Campeonato Paranaense com sua equipe principal, comandada pelo técnico Dorival Júnior. O confronto será diante do Cascavel CR, no sábado (22), às 17h, na Arena da Baixada. O objetivo é que o elenco atleticano possa reforçar sua preparação para a Copa Libertadores, uma vez que a estreia é no dia 3 de março, contra o Peñarol, do Uruguai.

Após a derrota para o Flamengo por 3×0, na Supercopa do Brasil, o treinador tinha apontado, em entrevista coletiva, que poderia fazer mais testes com o time na disputa regional. Nesta segunda-feira (17), o clube confirmou a participação do grupo na partida válida pela oitava rodada do Estadual. Vale lembrar que o time principal já havia entrado em campo na sexta rodada, no empate em 1×1 diante do Paraná.

“A ideia é chegarmos com uma situação um pouco mais adiantada para a primeira partida da Libertadores, já com algumas situações um pouco mais definidas”, explicou o comandante.

+ Saiba como assistir aos jogos do Paranaense pelo celular, computador ou Smart TV

Até o momento, o Furacão principal entrou em campo cinco vezes em 2020. Fez apenas dois jogos no Torneio de Verão, na Argentina, disputou um amistoso com o sub-23 do Grêmio, jogou no Paranaense contra o Tricolor e encarou o Flamengo, em Brasília.

No Estadual, o Rubro-Negro é o terceiro colocado, com 13 pontos e vem de vitória com o time de aspirantes do técnico Eduardo Barros por 3×0 em cima do Toledo.

+ Quer assistir aos jogos do Paranaense ao vivo? Assine a DAZN com 30 dias grátis

+ Mais do Furacão:

+ Rony ainda não renovou contrato e Athletico oferece atacante pro Palmeiras

+ Jogadores do Athletico se cobram e não gostam de desmanche do elenco